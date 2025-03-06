Через потепління «Миколаївоблтеплоенерго» не опалюватиме будинки містян вдень

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У зв'язку із потеплінням ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» призупинятиме подачу теплоносія в будинки містян в денний час.

Як повідомили у теплогенеруючій компанії, за прогнозами Укргідрометцентру, найближчими днями температура повітря в Миколаєві вдень сягатиме від +11 до +17°C тепла.

У зв’язку з потеплінням котельні підприємства працюватимуть в економному режимі. У будинках, які обладнані індивідуальними тепловими пунктами, температура подачі тепла буде автоматично коригуватися відповідно до температури зовнішнього повітря.

«Такі заходи дозволять уникнути занадто високої температури в квартирах та зменшити витрати мешканців на оплату за опалення. Якщо температура знову знизиться, подача теплоносія буде відновлена у звичному режимі», — додали у «Миколаївоблтеплоенерго».

Нагадаємо, що у Корабельному районі Миколаєва минулого року запустили нову блочно-модульну котельну.