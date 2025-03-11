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На Миколаївщині поліція затримала чоловіка за підозрою у смертельному побитті знайомого

Фото: Поліція Тернопільської областіНа Миколаївщині поліція затримала чоловіка за смертельне побиття знайомого. Фото: Поліція Тернопільської області

У вівторок, 11 березня, до відділення поліції надійшло повідомлення від медпрацівника про те, що у селі Криве Озеро Миколаївської області виявили тіло 58-річного чоловіка з ножовими пораненнями ніг.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

За даними поліції, тілесні ушкодження потерпілому спричинив його 53-річний знайомий. Зазначається, що між чоловіками виник конфлікт, під час якого підозрюваний наніс потерпілому декілька ударів ножем у нижні кінцівки. Від артеріальної кровотечі чоловік помер на місці до приїзду швидкої допомоги.

Також правоохоронці вилучили у підозрюваного ніж, яким ймовірно він міг нанести поранення. Зброю направили на експертне дослідження.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого». Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Баштанці Миколаївської області поліцейські затримали 28-річного місцевого мешканця, який посеред ночі почав стріляти біля кафе та на автозаправці.

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