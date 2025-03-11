  • вівторок

    11 березня, 2025

  • 7.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 7.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За три роки війни ринок праці в Україні відновився на 93%, — дослідження Work.ua

В Україні відновився ринок праці, фото: freepikВ Україні відновився ринок праці, фото: freepik

Ринок праці в Україні відновився на 93% після трьох років з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляється у дослідженні Work.ua, у лютому 2025 року кількість шукачів роботи досягла одного з найвищих рівнів за період кадрового дефіциту, який розпочався влітку 2023 року.

За даними Work.ua, 60% всіх вакансій припадає на пʼять областей. Зазначається, що у лютому 2025 року роботодавці розмістили 98 тисяч 736 вакансій, що на 4% більше порівняно з січнем.

Динаміка вакансій з січня 2023 року, інфографіка: Work.uaДинаміка вакансій з січня 2023 року, інфографіка: Work.ua

«Як бачимо з графіка така тенденція є звичайним явищем на ринку праці: після святкового затишшя рекрутери активізують найм», — йдеться в дослідженні.

Зазначається, що найбільше зростання кількості вакансій спостерігалося в Житомирській (+7%), Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій та Миколаївській (+6%) областях.

Третина (34%) усіх вакансій припадає на Київ та область. По 9% — на Львівщині та Дніпропетровщині, ще 6% — в Одеській, 3% — у Харківській області. У всіх лідируючих областях кількість вакансій зросла в лютому.

Області з найбільшою кількістю вакансій, інфографіка Work.uaОбласті з найбільшою кількістю вакансій, інфографіка Work.ua

Зазначається, що у лютому майже половина (44%) усіх вакансій була зосереджена в п'яти з 28 категорій:

  • «Робочі спеціальності, виробництво» — 16 тисяч 703 вакансії, +5% до січня;
  • «Сфера обслуговування» — 14 тисяч 535, +5%;
  • «Продаж, закупівля» — 12 тисяч 450, +5%;
  • «Роздрібна торгівля» — 11 тисяч 392, +5%;
  • «Логістика, склад, ЗЕД» — 10 тисяч 314, +4%.

Також, згідно з дослідженням, у лютому 2025 року середня зарплата зросла до 23 тисяч 500 гривень, що на 500 гривень більше порівняно з січнем.

Раніше повідомлялось, що з 2022 року на ринку праці Миколаївської області кількість шукачів роботи значно перевищує кількість доступних вакансій.

Останні новини про: Робота і вакансії

У Миколаєві комунальне підприємство шукає працівників та обіцяє «бронь»
Ринок праці в Миколаївській області: шукачів роботи більше, ніж вакансій
У Миколаєві шукають кухарів, бухгалтерів і вантажників: комунальне підприємство запрошує на роботу
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві комунальники «латають» ями на проспектах Центральному та Богоявленському

Аліна Квітко
новини

У мерії Миколаєва перевірять, як спортшкола «Атлант» використовує стоянку для човнів біля Інгульського мосту

Аліна Квітко
новини

Директор непрацюючого від початку великої війни аеропорту Миколаєва отримує ₴36 тис. зарплати

Юлія Бойченко
новини

Кабмін виділив ₴50 млн на реконструкцію госпіталю ветеранів війни у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Підрядник розпочав відбудову ліцею Аркаса у Миколаєві: відновити фасад панують до жовтня 2025 року

Юлія Бойченко

Останні новини про: Робота і вакансії

У Миколаєві шукають кухарів, бухгалтерів і вантажників: комунальне підприємство запрошує на роботу
Ринок праці в Миколаївській області: шукачів роботи більше, ніж вакансій
У Миколаєві комунальне підприємство шукає працівників та обіцяє «бронь»

У мерії Миколаєва перевірять, як спортшкола «Атлант» використовує стоянку для човнів біля Інгульського мосту

На Одещині підозрюють судновласницю за забруднення моря нафтопродуктами

13 хвилин тому

Не втратити будівлю. У Миколаєві почали відбудову гімназії Аркаса

Юлія Бойченко

Головне сьогодні