За три роки війни ринок праці в Україні відновився на 93%, — дослідження Work.ua

В Україні відновився ринок праці, фото: freepik

Ринок праці в Україні відновився на 93% після трьох років з початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляється у дослідженні Work.ua, у лютому 2025 року кількість шукачів роботи досягла одного з найвищих рівнів за період кадрового дефіциту, який розпочався влітку 2023 року.

За даними Work.ua, 60% всіх вакансій припадає на пʼять областей. Зазначається, що у лютому 2025 року роботодавці розмістили 98 тисяч 736 вакансій, що на 4% більше порівняно з січнем.

Динаміка вакансій з січня 2023 року, інфографіка: Work.ua

«Як бачимо з графіка така тенденція є звичайним явищем на ринку праці: після святкового затишшя рекрутери активізують найм», — йдеться в дослідженні.

Зазначається, що найбільше зростання кількості вакансій спостерігалося в Житомирській (+7%), Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій та Миколаївській (+6%) областях.

Третина (34%) усіх вакансій припадає на Київ та область. По 9% — на Львівщині та Дніпропетровщині, ще 6% — в Одеській, 3% — у Харківській області. У всіх лідируючих областях кількість вакансій зросла в лютому.

Області з найбільшою кількістю вакансій, інфографіка Work.ua

Зазначається, що у лютому майже половина (44%) усіх вакансій була зосереджена в п'яти з 28 категорій:

«Робочі спеціальності, виробництво» — 16 тисяч 703 вакансії, +5% до січня;

«Сфера обслуговування» — 14 тисяч 535, +5%;

«Продаж, закупівля» — 12 тисяч 450, +5%;

«Роздрібна торгівля» — 11 тисяч 392, +5%;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 10 тисяч 314, +4%.

Також, згідно з дослідженням, у лютому 2025 року середня зарплата зросла до 23 тисяч 500 гривень, що на 500 гривень більше порівняно з січнем.

Раніше повідомлялось, що з 2022 року на ринку праці Миколаївської області кількість шукачів роботи значно перевищує кількість доступних вакансій.