Ринок праці в Миколаївській області: шукачів роботи більше, ніж вакансій

Центр міста Миколаєва, січень 2025 року. Фото «МикВісті»

З 2022 року на ринку праці Миколаївської області кількість шукачів роботи значно перевищує кількість доступних вакансій.

Про це йдеться в Стратегії розвитку Миколаївської області до 2027 року, пишуть «МикВісті».

Кількість охочих знайти роботу залишається вищою за кількість доступних вакансій, що створює високу конкуренцію серед безробітних.

До повномасштабного вторгнення рівень безробіття в регіоні становив 11,3%. Сьогодні ситуація поступово змінюється — кількість вакансій зростає, а на одну робочу пропозицію припадає менше кандидатів, ніж раніше.

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Основними факторами, що впливають на ситуацію, залишаються наслідки бойових дій, дефіцит кваліфікованих працівників, низький рівень зарплат у багатьох сферах та адаптація бізнесу до нових умов.

Як відомо, за 2024 рік кількість безробітних у Миколаєві зросла на 11% — станом на 1 листопада 2024 року на обліку в центрі зайнятості перебувають 715 осіб, тоді як 1 листопада 2023 року кількість безробітних становила 643 людини.

Натомість, за даними, оприлюдненими на сайті Миколаївського обласного центру зайнятості, попри зростання рівня безробіття, протягом 2024 року були працевлаштовані 4849 осіб. До тимчасової зайнятості залучили 7279 людей, з них 6960 для участі у суспільно корисних роботах «Армія відновлення».

Загалом, країні для економічного зростання необхідні 4,5 мільйона нових працівників, хоча близько вісім мільйонів українців залишаються без роботи з різних причин.

Також зазначимо, що у 2023 році Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1000 гривень до 1500 гривень.