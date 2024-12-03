У Миколаєві на офіційному обліку 715 безробітних

У Миколаєві зростає рівень безробіття. Фото для ілюстрації з сайту sud.ua

За останній рік кількість безробітних у Миколаєві зросла на 11% — станом на 1 листопада 2024 року на обліку в центрі зайнятості перебувають 715 осіб, тоді як 1 листопада 2023 року кількість безробітних становила 643 людини.

Такі дані містяться матеріалах до проєкту бюджету Миколаєва на 2025 рік, пишуть «МикВісті».

Зазначається, що попри підвищення рівня безробіття, підприємства, які залишаються в місті, відчувають брак працівників. На тлі скорочення населення, міграції за кордон та мобілізаційних процесів місто поступово втрачає трудові ресурси, що посилює проблеми на ринку праці.

В документі вказано, що чисельність населення скоротилася майже на 10% за два роки — з 469 до 423 тисяч. Фактично, за два роки місто втратило близько 46 тисяч жителів. Така демографічна ситуація не лише зменшує кількість працездатних людей, а й створює додатковий тиск на місцевий бізнес.

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Зокрема, фінансова криза зачепила багато компаній: лише на семи підприємствах міста заборгованість із виплати заробітної плати перевищує 7,3 мільйона гривень.

Очікується, що у 2025 році у Миколаєві продовжуватиме знижуватися закупівельна спроможність населення. Це повʼязують з тим, що соціальні виплати та пільги у 2025 році залишаться на рівні 2024 року, тоді як рівень інфляції надалі зростатиме. Зазначається, що вразливі категорії миколаївців можуть опинитися в ще складніших умовах.

Натомість, за даними, оприлюдненими на сайті Миколаївського обласного центру зайнятості, попри зростання рівня безробіття, протягом 2024 року були працевлаштовані 4849 осіб. До тимчасової зайнятості залучили 7279 людей, з них 6960 для участі у суспільно корисних роботах «Армія відновлення».

Наразі на сайті Центру зайнятості опубліковано 1249 вакансій у Миколаївській області з заробітною платою від 7 до 60 тисяч гривень.

Нагадаємо, країні для економічного зростання необхідні 4,5 мільйона нових працівників, хоча близько вісім мільйонів українців залишаються без роботи з різних причин.

Також зазначимо, що у жовтні минулого року повідомляли, що Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1000 гривень до 1500 гривень.