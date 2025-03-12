Під час удару по порту Одеси загинули четверо членів екіпажу сирійського судна

Росія атакувала Одеський порт. Фото: Адміністрація морських портів України

Під час нічної атаки по порту Одеси загинули четверо громадян Сирії, ще двоє людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Олег Кіпер зазначив, що балістичною ракетою пошкоджено судно «MJ PINA» під прапором Барбадос.

«На жаль, загинули чотири людини — громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому — 24 роки», — додав він.

Ще двоє людей — українець та сирієць – дістали поранення.

«У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Абсолютно цивільне судно», — написав Олег Кіпер.

Також внаслідок удару пошкоджено ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.

Нагадаємо, що внаслідок удару балістичною ракетою по Одесі 1 березня ввечері було пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно, поранено двох співробітників порту.