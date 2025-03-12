Росія атакувала Кривий Ріг: одна людина загинула, ще 9 — поранені

Росія атакувала 12 березня Кривий Ріг. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Вранці 12 березня російські війська обстріляли житлові будинки інфраструктурний об’єкт у Кривому Розі. Вже відомо про одну загиблу та девʼять постраждалих.

Про це повідомив начальник Дніпровської обласної військової адміністрацій Сергій Лисак.

За його словами, через російську ракетну атаку загинула 47-річна жінка. Крім цього, семеро людей ушпиталені, з них троє — у важкому стані.

«Жінку (41 рік) госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще одній потерпілій (78 років) допомогу надали на місці. 50-річний чоловік госпіталізований у важкому стані, жінка 42 років – у середньому. Ще одна 47-річна жінка лікуватиметься амбулаторно», — пише голова ОВА.

Росія атакувала 12 березня Кривий Ріг. Фото: dnipropetrovskaODA Росія атакувала 12 березня Кривий Ріг. Фото: dnipropetrovskaODA

Також він додав, що росіяни влучили в цивільні об’єкти. Внаслідок атак стались пожежі, які вже загасили.

«Понівечені інфраструктура, багатоповерхівки, адмінбудівлі, автобуси, гаражі, понад півтора десятки легкових автомобілів, магазини, навчальний заклад. Пожежі, які виникли через влучання, вже загасили», — пише Сергій Лисак.

Пізніше Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що під час ліквідації наслідків атаки, РФ завдала повторний удар по рятувальникам — пошкоджені 2 одиниці техніки.

Росія атакувала 12 березня Кривий Ріг. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Росія атакувала 12 березня Кривий Ріг. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Росія атакувала 12 березня Кривий Ріг. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Нагадаємо, 11 березня, російські війська здійснили кілька атак на території Миколаївської області.