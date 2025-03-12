Росія атакувала Кривий Ріг: одна людина загинула, ще 9 — поранені
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- Даріна Мельничук
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11:25, 12 березня, 2025
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Вранці 12 березня російські війська обстріляли житлові будинки інфраструктурний об’єкт у Кривому Розі. Вже відомо про одну загиблу та девʼять постраждалих.
Про це повідомив начальник Дніпровської обласної військової адміністрацій Сергій Лисак.
За його словами, через російську ракетну атаку загинула 47-річна жінка. Крім цього, семеро людей ушпиталені, з них троє — у важкому стані.
«Жінку (41 рік) госпіталізували. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ще одній потерпілій (78 років) допомогу надали на місці. 50-річний чоловік госпіталізований у важкому стані, жінка 42 років – у середньому. Ще одна 47-річна жінка лікуватиметься амбулаторно», — пише голова ОВА.
Також він додав, що росіяни влучили в цивільні об’єкти. Внаслідок атак стались пожежі, які вже загасили.
«Понівечені інфраструктура, багатоповерхівки, адмінбудівлі, автобуси, гаражі, понад півтора десятки легкових автомобілів, магазини, навчальний заклад. Пожежі, які виникли через влучання, вже загасили», — пише Сергій Лисак.
Пізніше Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що під час ліквідації наслідків атаки, РФ завдала повторний удар по рятувальникам — пошкоджені 2 одиниці техніки.
Нагадаємо, 11 березня, російські війська здійснили кілька атак на території Миколаївської області.
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