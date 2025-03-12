На Херсонщині лікаря засудили до 12 років тюрми за пособництво РФ

Суддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty images

Виконувача обов'язків головлікаря «Олешківської районної лікарні» на на тимчасово окупованій території Херсонщини засудили до 12 років тюрми з конфіскацією майна за пособництво державі-агресору.

Як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, йому також заборонили обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та інші керівні посади строком на 15 років.

За даними слідства, з серпня 2022 року засуджений добровільно погодився очолити незаконно створений медичний заклад окупаційної адміністрації — так звану «Алешковскую центральную районную больницу». Він сприяв її перереєстрації за законодавством РФ та інтеграції в систему медичних установ держави-агресора.

Окрім цього, засуджений займався антиукраїнською пропагандою, змушував підлеглих брати участь у мітингах на підтримку РФ, а також організовував вивезення майна лікарні до смт Каланчак.

Раніше депутата Каховської районної ради, що на Херсонщині визнали винним у колабораціонізмі та засудили до восьми років тюрми з конфіскацією майна.