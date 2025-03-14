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Доба на Херсонщині: є загибла та поранені, пошкоджена інфраструктура

Наслідки обстрілу Херсону, фото: t.me/ermaka2022Наслідки обстрілу Херсону, фото: t.me/ermaka2022

У Херсонській області минулої доби, 13 березня, внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще девʼятеро зазнали поранень, зокрема дитина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 35 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені дві багатоповерхівки, сім приватних будинків, стільникова вежа, господарча будівля та автомобіль.

Також 13 березня російські війська обстрілювали з артилерії, мінометів та FPV-дронів дві громади Миколаївської області.

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