$55 тисяч неіснуючих боргів: у Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у вимаганні грошей з підприємців
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- Світлана Іванченко
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15:31, 14 березня, 2025
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У Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вимаганні неіснуючого боргу в 55 тисяч доларів у трьох місцевих підприємців. Суд вирішив взяти його під варту без права внесення застави.
Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, підозрюваний чинив психологічний тиск і погрожував фізичною розправою, вимагаючи гроші. У разі відмови погрожував жертвам каліцтвами.
За інформацією Нацполіції, слідчі під час обшуків вилучили близько мільйона гривень, 38 тисяч доларів та вісім тисяч євро, мобільні телефони та кілька одиниць зброї.
Тепер йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці перевіряють затриманого на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.
Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині підприємцям надсилали фейкові електронні листи від імені начальника обласної військової адміністрації, у яких наполегливо просили про благодійну грошову допомогу для військових.
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