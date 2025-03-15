ДБР обшукує заступника голови ВККС через можливі неправдиві свідчення у справі Тандира

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, фото: ДБР

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). За даними слідства, він міг надати неправдиві свідчення на користь екссудді Олексія Тандира, який у травні 2023 року на блокпості в Києві на смерть збив нацгвардійця.

Як повідомляє ДБР, заступник голови ВККС України перебуває у дружніх стосунках з екссуддею Олексієм Тандирою.

«Обшуки проводяться з метою виявлення доказів, які можуть свідчити про умисне надання неправдивих показань на користь колишнього судді Макарівського районного суду Київської області. За попередніми даними, заступник Голови ВККС України під час допиту в якості свідка у кримінальному провадженні за підозрою екссудді у вчиненні смертельної ДТП міг надати завідомо неправдиві показання, поєднанні зі штучним створенням доказів захисту», – повідомляє Державне бюро розслідувань.

Крім того, напередодні співробітники ДБР обшукали робоче місце заступника голови ВККС України.

«Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України (Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років», – йдеться в повідомленні.

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, фото: ДБР Державне бюро розслідувань проводить обшуки у заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, фото: ДБР

Що відомо про смертельну ДТП за участю Олексія Тандира?

Як відомо, 25 травня 2023 року опівночі суддя збив на блокпосту нацгвардійця Вадима Бондаренка, який розставляв на дорозі пластикові загородження за пару хвилин до комендантської години. Молодий хлопець загинув на місці. Водія ж одразу затримали і в машині знайшли не допиту пляшку віскі.

Суддю затримали. Він відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків, проте мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння. Суд надав дозвіл на примусове відібрання в нього біологічних зразків.

Експертиза показала, що Олексій Тандир перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли збив нацгвардійця.

27 травня 2023 року Вища рада правосуддя надала згоду на арешт Олексія Тандира. Того ж дня Печерський районний суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

20 грудня 2023 року Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру. За рішенням суду, Тандир перебуватиме у СІЗО щонайменше до 17 лютого 2024 року без права внесення застави. Попередній запобіжний захід діяв до 25 грудня.