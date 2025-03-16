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Бійці миколаївської бригади ТрО під час будівництва фортифікацій натрапили на архаїчний могильник

Під час зведення фортифікаційних споруд на півдні України військові 123-ї бригади територіальної оборони зробили несподіване археологічне відкриття.

Про це розповіли у пресслужбі бригади.

Амфору під час земляних робіт виявив екскаваторник та разом з побратимом, який цікавиться історією, передав знахідку до музею «Старофлотські казарми».

Експерти музею встановили, що це корінфська амфора, яка використовувалася у поховальних ритуалах у VI–V століттях до н.е. Дослідження місця знахідки підтвердило, що військові натрапили на архаїчний могильник, що має історичну цінність.

Виявлені артефакти військові передали до музею. Фото: 123 бригада ТрОВиявлені артефакти військові передали до музею. Фото: 123 бригада ТрО
Виявлені артефакти військові передали до музею. Фото: 123 бригада ТрОВиявлені артефакти військові передали до музею. Фото: 123 бригада ТрО
Виявлені артефакти військові передали до музею. Фото: 123 бригада ТрОВиявлені артефакти військові передали до музею. Фото: 123 бригада ТрО

Ще одна унікальна знахідка — ойнохоя, давньогрецький глечик, який використовувався під час ритуальних бенкетів. 

— Це ритуальні речі, створені спеціально для поховань, привезені з Греції. Важливо, що посудини цілі, без пошкоджень, що свідчить про високий соціальний статус похованих, — пояснив Олександр, колишній археолог, викладач Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, а нині військовослужбовець.

Разом із артефактами військові передали до музею рештки кісток похованих людей, що дозволить історикам краще дослідити давню культуру регіону.

Нагадаємо, Херсонська майстриня Юлія Бондаренко відтворила унікальну вишиту сорочку з Лівобережжя Херсонщини, яка була у колекції відомого етнографа Віктора Кисіля. Схему вишиванки можна буде придбати за благодійний внесок на користь української армії. 

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