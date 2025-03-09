Херсонська майстриня відтворила автентичну вишиванку з лівобережжя області

Роботи херсонської майстрині. Фото: Юлія Бондаренко

Херсонська майстриня Юлія Бондаренко відтворила унікальну вишиту сорочку з Лівобережжя Херсонщини, яка була у колекції відомого етнографа Віктора Кисіля. Схему вишиванки можна буде придбати за благодійний внесок на користь української армії.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільного. Херсон».

Юлія назвала свій проєкт «Тиша степу». За основу першої вишиванки-репліки вона взяла сорочку, яка належала її покійному викладачу — херсонському етнографу Віктору Кисілю. Робота над сорочкою тривала два місяці. Схему вишиванки вона планує викласти у своїх соцмережах, яку можна буде придбати за благодійний внесок на підтримку українських військових.

Зліва — оригінал вишиванки, справа — відтворена репліка. Фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

У рамках проєкту майстриня також створює поясні кишеньки, на яких зображує тварин із природоохоронних територій Лівобережжя. Зазначається, що частину виробів Юлія передає на благодійні розіграші, а гроші від продажу інших — йдуть на корм для тварин у притулках.

До повномасштабного вторгнення Юлія жила у Херсоні, працювала вчителькою мистецтва та була волонтеркою у притулку для тварин «Чотири лапи». Вишивкою почала займатися у травні 2022 року після вимушеного виїзду до Кривого Рогу. Її перша сорочка була продана на благодійному аукціоні для збору коштів на рації для військових.

«Купила собі тканину, почала вишивати популярні орнаменти, які пропонує нам масмаркет, але потім почала заглиблюватися. Мені було важливо відтворити щось особливе, щось пов’язане з домом, щоб надати цим речам особливу цінність і особливу вартість — не грошову, а саме емоційну», — розповіла майстриня.

За її словами, вишивка стала способом висловити сум і біль за Херсонщину, особливо за окуповане Лівобережжя. Вона вивчала орнаменти рідного регіону та знаходила їх у старих підручниках.

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