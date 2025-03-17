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В Одесі затримали підозрюваного у коригуванні ударів по підрозділах протиповітряної оборони

Затримання підозрюваного. Фото: СБУЗатримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала одесита за підозрою у  підготовці нової серії повітряних ударів росіян  по місту.

Як повідомили у СБУ, серед потенційних цілей ворога були запасні командні пункти та адмінбудівлі Сил оборони.

За даними слідства, підозрюваним виявився 21-річний безробітний, який хотів «швидко заробити».

Правоохоронці зазначають, що підозрюваний намагався виявити і передати окупантам координати радіолокаційних станцій ЗСУ. Також, як додають в СБУ, для отримання інформації про перебування українських захисників на пунктах тимчасового або постійного базування чоловік встановлював приховані камери.

«Так, наприклад, одну з них він замаскував навпроти центрального входу до адмінбудівлі СБУ. Відзняті кадри агент «перекидав» з флешки відеопристрою на мобільний телефон, а далі месенджером — своєму російському куратору», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у затриманого знайшли відеокамери з флешносіями, а також телефон та сім-карти, які він періодично міняв для конспірації зв’язку з окупантами. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік наразі під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що минулого місяця в Одесі затримали підозрюваного у шпигунстві за кораблями ЗСУ, що обороняють морську акваторію України.

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