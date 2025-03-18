  • вівторок

    18 березня, 2025

  • 3.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 18 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 3.5° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків

Наркотики, які виявили під час перевірки в житлі у чоловіка, фото: НацполіціяНаркотики, які виявили під час перевірки в житлі у чоловіка, фото: Нацполіція

У Миколаєві поліцейські затримали 29-річного жителя Донеччини, якого підозрюють у зберіганні та продажі психотропних речовин.

За даними Нацполіції Миколаївської області, чоловік орендував квартиру, де зберігав та фасував наркотики для подальшого продажу через месенджери та закладки.

Зазначається, що під час огляду в помешканні виявили понад 3,5 кілограма речовини, схожої на PVP, електронні ваги, пакувальні матеріали та інші докази.

За попередньою інформацією, чоловік хотів розповсюджувати наркотики на території Миколаївської області, але його затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Поліцейські встановлюють можливих спільників та шляхи надходження наркотиків. Досудове розслідування триває.

Наркотики, які виявили під час перевірки в житлі у чоловіка, фото: НацполіціяНаркотики, які виявили під час перевірки в житлі у чоловіка, фото: Нацполіція
Наркотики, які виявили під час перевірки в житлі у чоловіка, фото: НацполіціяНаркотики, які виявили під час перевірки в житлі у чоловіка, фото: Нацполіція
Наркотики, які виявили під час перевірки в житлі у чоловіка, фото: НацполіціяНаркотики, які виявили під час перевірки в житлі у чоловіка, фото: Нацполіція

Раніше в Одесі поліцейські затримали чоловіка, якого також підозрюють у зберіганні та продажі наркотиків. Його затримали у Приморському районі одразу після отримання посилки, в якій були приховані пакунки з-під добрив.

Останні новини про: Наркотики

Жителя Миколаївщини затримали за продаж наркотиків
Жителя Первомайська, який перевозив наркотики в термосі, засудили до 9 років тюрми
Маскував під добриво: в Одесі затримали підозрюваного у наркоторгівлі чоловіка
Реклама

Читайте також:

новини

«Техобстеження показало, що покриття було порушено», — у «Казці» пояснили, чому вирішили встановити паркан замість відновлення автентичної арки

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві хочуть купити будівлю для потреб ДЄЗ «Пілот»: у мерії вивчать доцільність придбання

Аліна Квітко
новини

«Це не відповідає реальності», — директорка інтернату на Миколаївщині заперечила те, що евакуйованих дітей не пускали в укриття під час тривог

Аліса Мелік-Адамян
новини

Поліція ідентифікувала ще одного росіянина, який знущався над жителями окупованої Миколаївщини

Аліса Мелік-Адамян
новини

У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаївщини вже на ₴41,10 млрд

Анна Гакман

Останні новини про: Наркотики

Маскував під добриво: в Одесі затримали підозрюваного у наркоторгівлі чоловіка
Жителя Первомайська, який перевозив наркотики в термосі, засудили до 9 років тюрми
Жителя Миколаївщини затримали за продаж наркотиків

Кім каже, що призупинення фінансування США «майже не зачепило» Миколаївщину

Трамп заявив, що багато елементів мирної угоди щодо України вже узгоджені з Путіним

2 години тому

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Даріна Мельничук

Головне сьогодні