У Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків

Наркотики, які виявили під час перевірки в житлі у чоловіка, фото: Нацполіція

У Миколаєві поліцейські затримали 29-річного жителя Донеччини, якого підозрюють у зберіганні та продажі психотропних речовин.

За даними Нацполіції Миколаївської області, чоловік орендував квартиру, де зберігав та фасував наркотики для подальшого продажу через месенджери та закладки.

Зазначається, що під час огляду в помешканні виявили понад 3,5 кілограма речовини, схожої на PVP, електронні ваги, пакувальні матеріали та інші докази.

За попередньою інформацією, чоловік хотів розповсюджувати наркотики на території Миколаївської області, але його затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Поліцейські встановлюють можливих спільників та шляхи надходження наркотиків. Досудове розслідування триває.

Наркотики, які виявили під час перевірки в житлі у чоловіка, фото: Нацполіція Наркотики, які виявили під час перевірки в житлі у чоловіка, фото: Нацполіція Наркотики, які виявили під час перевірки в житлі у чоловіка, фото: Нацполіція

Раніше в Одесі поліцейські затримали чоловіка, якого також підозрюють у зберіганні та продажі наркотиків. Його затримали у Приморському районі одразу після отримання посилки, в якій були приховані пакунки з-під добрив.