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Маскував під добриво: в Одесі затримали підозрюваного у наркоторгівлі чоловіка

В Одесі поліцейські затримали 39-річного чоловіка, якого підозрюють у зберіганні та продажі наркотиків. Його затримали у Приморському районі одразу після отримання посилки, в якій були приховані пакунки з-під добрив.

За даними Нацполіції Одеської області, правоохоронці виявили близько кілограма зеленої кристалічної речовини. Експрес-тест показав, що це особливо небезпечний наркотик, так звані «солі».

За словами чоловіка, він планував продати їх на території Одеси. Поліція вилучила наркотики та направила їх на експертизу.

Чоловіка взяли під варту. Йому повідомили про підозру за статтею про незаконне зберігання та збут наркотиків у складі групи осіб. У разі доведення вини йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі продовжують розслідування та встановлюють, у кого підозрюваний отримав наркотики.

Наркотики, які поліція вилучила у затриманого в Одесі чоловіка, фото: НацполіціяНаркотики, які поліція вилучила у затриманого в Одесі чоловіка, фото: Нацполіція
Наркотики, які поліція вилучила у затриманого в Одесі чоловіка, фото: НацполіціяНаркотики, які поліція вилучила у затриманого в Одесі чоловіка, фото: Нацполіція

Нагадаємо, що раніше суд призначив 9 років тюрми жителю Первомайська, що на Миколаївщині, якого визнали винним у перевезенні та зберіганні понад двох кілограмів психотропів PVP, які він планував продати. Наркотики він ховав у термосі.

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