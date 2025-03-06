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Жителя Первомайська, який перевозив наркотики в термосі, засудили до 9 років тюрми

У жителя Первомайська знайшли в термосі наркотики, фото: НацполіціяУ жителя Первомайська знайшли в термосі наркотики, фото: Нацполіція

Суд призначив 9 років тюрми з конфіскацією майна жителю Первомайська, що на Миколаївщині, якого визнали винним у перевезенні та зберіганні понад двох кілограмів психотропів PVP, які він планував продати.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у вересні 2024 року чоловік перевозив наркотики у багажнику свого автомобіля. Речовина була розфасована у три поліетиленові пакети та захована в термос. Він планував продавати наркотики на території Первомайська.

Нагадаємо, що у Миколаївському районі також затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків. Поліцейські вилучили у нього психотропи та канабіс. Слідство встановило, що чоловік виготовляв та продавав наркотики, відправляючи їх поштою чи передаючи клієнтам особисто в руки.

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