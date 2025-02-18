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Жителя Миколаївщини затримали за продаж наркотиків

На Миколаївщині затримали чоловіка за збут наркотиків. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині затримали чоловіка за збут наркотиків. Фото: Нацполіція

У Миколаївському районі затримали чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Поліцейські вилучили у нього психотропи та канабіс.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Слідство встановило, що підозрюваний виготовляв та продавав наркотики, відправляючи їх поштовим сервісом чи передаючи клієнтам особисто в руки.

Під час обшуку за місцем проживання 45-річного чоловіка, поліцейські вилучили близько 50 грамів амфетаміну, близько 30 грамів альфа PVP, 200 грамів канабісу, майже три кілограми тротилу, понад 70 набоїв різного калібру, zip-пакети, електронні ваги, мобільний телефон та банківську картку.

Крім цього, вилучили майже 250 000 гривень, 950 доларів та 120 євро, отримані незаконним шляхом. Зазначається, що вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного ринку» становить понад 125 000 гривень.

На Миколаївщині затримали чоловіка за збут наркотиків. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині затримали чоловіка за збут наркотиків. Фото: Нацполіція
На Миколаївщині затримали чоловіка за збут наркотиків. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині затримали чоловіка за збут наркотиків. Фото: Нацполіція
На Миколаївщині затримали чоловіка за збут наркотиків. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині затримали чоловіка за збут наркотиків. Фото: Нацполіція

Слідчі повідомили затриманому про підозру в «Незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні чи пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчиненим повторно, в особливо великих розмірах». Йому загрожує ув'язнення до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. 

Нагадаємо, у Миколаєві судитимуть сімох членів угруповання за підозрою у продажі наркотиків на території регіону.

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