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В Одесі двох чоловіків підозрюють у підпалі квартири: один з них в розшуку

В Одесі правоохоронці підозрюють двох жителів Києва у підпалі квартири місцевого мешканця. Одного з них затримали, а іншого наразі розшукують.

Як повідомили в Нацполіції, до правоохоронців звернувся 26-річний одесит, який заявив, що невідомі намагалися підпалити вхідні двері його квартири в Приморському районі. Проте вогонь не встиг розгорітися.

Наслідки підпалу квартири в Одесі. Фото: НацполіціяНаслідки підпалу квартири в Одесі. Фото: Нацполіція
Затриманий, якого підозрюють у підпалі квартири в Одесі. Фото: НацполіціяЗатриманий, якого підозрюють у підпалі квартири в Одесі. Фото: Нацполіція

За попередніми даними, підозрювані приїхали до Одеси на автомобілі, облили двері заздалегідь підготовленою легкозаймистою рідиною, підпалили та втекли. Поліцейські встановили їхні особи та затримали одного з них у Києві. Під час обшуку вилучили низку речових доказів.

Зазначається, що затриманому суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави понад 242 тисячі гривень, якою він не скористався.

Чоловікам загрожує до 10 років тюрми. Наразі тривають заходи з розшуку другого підозрюваного.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині правоохоронці підозрюють чотирьох підлітків у підпалах об’єктів залізниці. Їм загрожує 15 років тюрми або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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