В Одесі двох чоловіків підозрюють у підпалі квартири: один з них в розшуку
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- Світлана Іванченко
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14:44, 18 березня, 2025
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В Одесі правоохоронці підозрюють двох жителів Києва у підпалі квартири місцевого мешканця. Одного з них затримали, а іншого наразі розшукують.
Як повідомили в Нацполіції, до правоохоронців звернувся 26-річний одесит, який заявив, що невідомі намагалися підпалити вхідні двері його квартири в Приморському районі. Проте вогонь не встиг розгорітися.
За попередніми даними, підозрювані приїхали до Одеси на автомобілі, облили двері заздалегідь підготовленою легкозаймистою рідиною, підпалили та втекли. Поліцейські встановили їхні особи та затримали одного з них у Києві. Під час обшуку вилучили низку речових доказів.
Зазначається, що затриманому суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави понад 242 тисячі гривень, якою він не скористався.
Чоловікам загрожує до 10 років тюрми. Наразі тривають заходи з розшуку другого підозрюваного.
Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині правоохоронці підозрюють чотирьох підлітків у підпалах об’єктів залізниці. Їм загрожує 15 років тюрми або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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