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На Одещині 14-річну дівчину підозрюють у підпалі електропідстанції за гроші

Поліція на місці підпалу електропідстанції в Одеській області. Фото: НацполіціяПоліція на місці підпалу електропідстанції в Одеській області. Фото: Нацполіція

В Одеській області поліція підозрює 14-річну школярку у підпалі електропідстанції.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Слідство встановило, що подія сталася минулого тижня ввечері в одному із сіл Березівського району. За даними поліції, дівчина шукала «легкий» заробіток в одному з каналів телефонного месенджера, тому погодилася за грошову винагороду підпалити об’єкт електроенергетики.

«Дочекавшись, коли на вулиці стемніє, зловмисниця пішла до трансформаторної підстанції, облила її легкозаймистою рідиною і підпалила. Процес вона зафільмувала на телефон для підтвердження замовнику виконаної роботи», — йдеться у повідомленні.

Як додали правоохоронці, місцеві жителі помітили пожежу, загасили її та викликали поліцію. Ніхто з людей не постраждав.

Поліцейські вилучили з місця та у неповнолітньої речові докази, зокрема пляшку з-під легкозаймистої рідини, ганчірку, коробку від сірників, мобільний телефон із листуванням із так званим куратором та ін. 

Слідчі розпочали провадження за частиною 2 статті 194-1 Кримінального кодексу України «Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики». Наразі встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, на Миколаївщині правоохоронці підозрюють чотирьох підлітків у підпалах об’єктів залізниці. Їм загрожує 15 років тюрми або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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