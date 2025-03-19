Жителя Миколаєва затримали за підозрою у викраденні та катуванні людини

У Миколаєві затримали чоловіка за підозрою у викраденні та катуванні людини. Фото: Нацполіція

Жителя Миколаєва підозрюють у викраденні та катуванні людини. За даними слідства, він тримав потерпілого у підвалі з метою отримати від нього зізнання про нібито вчинення незаконних дій.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що у 2024 році до поліції звернувся 40-річний миколаївець із заявою про те, що сім років тому його знайомий та ще один незнайомець катували його та вимагаючи зізнатись у незаконних діях.

Чоловік пояснив, що тоді він боявся просити допомоги правоохоронців, тому що зловмисники погрожували йому фізичною розправою, у разі звернення до поліції. Тому він виїхав за кордон, та повернувшись до країни звернувся до правоохоронців.

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Як додали у Миколаївській обласні прокуратурі, підозрюваний попросив знайомого підвезти його до одного з мікрорайонів обласного центру. По дорозі він попросив заїхати ще за одним чоловіком. Коли всі троє були в автомобілі, незнайомець приставив ніж до шиї водія та змусив його зупинитися. Потім нападники наділи чоловікові на голову пакет, пересадили його на заднє сидіння і відвезли до підвалу.

Слідчі провели обшуки у 44-річного підозрюваного та виявили докази вчинення злочину.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини за попередньою змовою групою осіб» та частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України «Катування, тобто будь-яке умисне діяння, спрямоване на заподіяння особі сильного фізичного болю чи морального страждання, вчинене з метою примусити її вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати зізнання, вчинене за попередньою змовою групою осіб».

Нині суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, на Миколаївщині поліція затримала чоловіка за підозрою у смертельному побитті знайомого.