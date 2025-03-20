Вночі безпілотники атакували військовий аеродром в російському Енгельсі

Вночі безпілотники атакували аеродром в російському Енгельсі. Фото з Telegram-каналів

У Росії Саратовська область зазнала атаки безпілотників. Росіяни поскаржилися, що невідомі дрони атакували військовий аеродром у місті Енгельс

Як повідомили у Telegram-каналі Astra, після атаки безпілотників в мікрорайоні «3 льотне містечко» бачили сильний дим. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив евакуацію населення через пожежу на військовому аеродромі.

У прилеглих районах чути вторинну детонацію. Роман Бусаргін заявив що в Енгельсі внаслідок атаки невідомих дронів пошкоджено вікна в місцевій лікарні. Також нібито постраждала одна жінка, якій зараз надають допомогу. Подробиць щодо наслідків обстрілу російська влада не надала.

Нагадаємо, що учора, 19 березня, російські війська чотири рази атакували Куцурубську громаду Миколаївщини за допомогою дронів FPV.