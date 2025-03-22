У приватній стоматології Києва помер 7-річний хлопчик
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
15:10, 22 березня, 2025
-
У Києві 7-річний хлопчик помер на прийомі у стоматолога в приватній клініці.
Про це повідомляє поліція Києва.
За попередньою інформацією, у дитини зупинилося серце після введення йому наркозу на прийомі у лікаря-стоматолога.
«На місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, на жаль, дитина померла» — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Обставини події з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Нагадаємо, лікарці-анастезіологу зі Львова повідомили про підозру через смерть пʼятирічного хлопчика після видалення молочних зубів.
Останні новини про: Медицина