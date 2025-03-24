У Миколаєві невідомі викрали кущі лаванди зі скверу, який нещодавно облагородили студенти

Фото скверу до викрадення кущів лаванди. Фото: Facebook сторінка депутата Дмитра Січка.

У Миколаєві невідомі викрали близько 45 кущів лаванди у сквері на перехресті вулиць Колодязна та 3-я Слобідська, які нещодавно висадили студенти.

Про це повідомив депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Дмитро Січко. Він зазначив, що восени на цій території було висаджено лаванду, щоб створити привабливий громадський простір. Проте частина кущів зникла.

«На фото можна побачити, як виглядав сквер після висадки лаванди та його стан сьогодні – без рослин. Завтра звернуся до КП «Миколаївські Парки» із проханням передати матеріали до поліції. Сподіваюся, що завдяки камерам спостереження вдасться знайти винних. Дякую мешканцям, які вже повідомили про це правоохоронцям», — зазначив депутат.

Фото скверу де викрали кущі лаванди. Фото: Facebook сторінка депутата Дмитра Січка. Фото скверу де викрали кущі лаванди. Фото: Facebook сторінка депутата Дмитра Січка. Фото скверу де викрали кущі лаванди. Фото: Facebook сторінка депутата Дмитра Січка.

Нагадаємо, що сквер облагородили студенти Миколаївського будівельного фахового коледжу. Як повідомив у коментарі «МикВісті» директор комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва» Віктор Сікаленко проєкт було реалізовано завдяки гранту від Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund. У сквері обрізали кущі та гілки дерев, висадили 100 саджанців лаванди та 25 рослин проса. Окрім цього, старі лавки та урни замінили на нові.