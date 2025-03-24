Росіяни атакували Суми: постраждали 74 людини

Наслідки атаки РФ по центру Сум. Фото: Нацполіція

Вдень 24 березня російська армія атакувала центр Сум, внаслідок чого постраждали 65 людей, серед них 14 дітей.

Пізніше в міські раді уточнили, що кількість постраждалих зросла до 74 людей, серед поранених — 13 дітей.

За словами начальника Сумської ОВА Володимира Артюха, російські війська завдали удару по центральній частині міста, зокрема постраждала школа. На момент удару діти перебували у сховищі.

Наслідки атаки РФ по центру Сум. Фото: ДСНС Наслідки атаки РФ по центру Сум. Фото: ДСНС

«Ворог наніс ракетний удар по центру міста. Постраждало декілька багатоповерхівок, школа, діти знаходились у захисній споруді, зараз їх евакуюють, всі живі-здорові. Рятувальні служби працюють по ліквідації наслідків, гасять пожежі. Робимо обхід багатоповерхівок щодо надання допомоги постраждалим людям», — зазначив він.

Наслідки атаки РФ по центру Сум. Фото: ДСНС Наслідки атаки РФ по центру Сум. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що протягом доби 23 і 24 березня російські війська атакували Куцурубську, Галицинівську та Очаківську громади у Миколаївській області.