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Росіяни обстріляли Херсонщину: є загиблий і поранені

Обстріл Херсонщини, фото: НацполіціцяОбстріл Херсонщини, фото: Нацполіціця

Минулої доби, 24 березня, російські війська завдали ударів по житлових районах та критичній інфраструктурі Херсонської області.

Як повідомили в Херсонській ОВА, під обстрілами та авіаударами опинилися Херсон, Берислав, Білозерка, Антонівка та ще понад 20 населених пунктів.

Також росіяни вдарили балістичною ракетою по Херсонському району. Внаслідок атак пошкоджені чотири приватні будинки, гаражі та автомобіль. Через обстріли одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

Також 24 березня російські війська двічі атакували FPV-дронами Миколаївську область. Зафіксовані руйнування, але постраждалих немає.

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