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Минулого місяця російські атаки завдали довкіллю Миколаївщини збитків на ₴2,5 млн

Наслідки російських обстрілів Миколаєва 16 лютого 2025 року. Фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»Наслідки російських обстрілів Миколаєва 16 лютого 2025 року. Фото: Сергій Овчаришин, «МикВісті»

У лютому внаслідок російських атак по громадам Миколаївщини спалахнули масштабні пожежі. Загальна сума екологічних збитків становить 2,5 мільйони гривень.

За даними Держекоінспекції, вогонь охопив енергетичну інфраструктуру, промислові об’єкти, транспорт, склади та магазини.

Зазначається, що загальна маса шкідливих викидів у повітря становила майже 540 тонн.

Раніше повідомлялось, що з початку повномасштабної агресії РФ, Україна зазнала збитків довкіллю на загальну суму понад 3,1 трильйона гривень, із яких найбільше постраждали атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунти та природно-заповідний фонд.

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