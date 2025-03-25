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Зниклу 16-річну одеситку знайшли мертвою у Львівській області

Одеситка Анастасія Парфенова, яку знайшли мертвою. Фото: НацполіціїОдеситка Анастасія Парфенова, яку знайшли мертвою. Фото: Нацполіції

У Львівській області знайшли мертвою 16-річну Анастасію Парфенову, яка зникла в середині березня після того, як пішла з дому в Одесі.

Як повідомили в Нацполіції, про зникнення доньки заявила її мати вночі 22 березня. За її словами, дівчина вийшла з дому 13 березня та не повернулася.

Правоохоронці оголосили розшук, а 24 березня тіло Анастасії знайшли в одному з населених пунктів Львівщини.

За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Тіло направили на експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

У поліції також зазначили, що в грудні дівчина вже зникала з дому.

Раніше повідомлялось, що у Первомайську на Миколаївщині рятувальники знайшли тіла 10-річного та 6-річного хлопчиків у річці Синюха.

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