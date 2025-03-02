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У Первомайську знайшли тіло другого зниклого хлопчика, пошукові роботи завершені

У Первомайську, що на Миколаївщині, завершилася пошукова операція — рятувальники знайшли тіла 10-річного та 6-річного хлопчиків у річці Синюха.

Тіло другої дитини знайшли близько 14:00, повідомили у ДСНС Миколаївської області.

До робіт були залучені рятувальники, водолази, поліція та медики. Для обстеження водойми використовували підводний роботизований апарат Fifish, а також дрони для моніторингу з повітря. Пошукові роботи завершено.

За словами Нацполіції Миколаївської області, про зникнення дітей повідомила їхня бабуся 1 березня ввечері. Відразу було розпочато пошуки, до яких залучили поліцейських, рятувальників, кінологів, військових та небайдужих громадян. Протягом ночі правоохоронці обстежували територію міста, закинуті будівлі, пустирі та водойми.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статею 115 Кримінального кодексу України (як того вимагає процедура у подібних випадках, — прим.). Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

У Первомайську дістали з води тіло другого зниклого хлопчика, фото: ДСНСУ Первомайську дістали з води тіло другого зниклого хлопчика, фото: ДСНС
У Первомайську дістали з води тіло другого зниклого хлопчика, фото: ДСНСУ Первомайську дістали з води тіло другого зниклого хлопчика, фото: ДСНС
У Первомайську дістали з води тіло другого зниклого хлопчика, фото: ДСНСУ Первомайську дістали з води тіло другого зниклого хлопчика, фото: ДСНС
У Первомайську дістали з води тіло другого зниклого хлопчика, фото: ДСНСУ Первомайську дістали з води тіло другого зниклого хлопчика, фото: ДСНС
У Первомайську дістали з води тіло другого зниклого хлопчика, фото: ДСНСУ Первомайську дістали з води тіло другого зниклого хлопчика, фото: ДСНС

Нагадаємо, що в Одеській області під кригу провались троє підлітків. Перехожі викликали надзвичайників, проте врятувати дітей не вдалося. Водолази ДСНС дістали з води тіла загиблих.

Крім цього, на Херсонщині також троє дітей провалилися під лід. Пошукова операція тривала декілька днів. Згодом тіла трьох загиблих дітей знайшли та витягли з води.

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