  • неділя

    2 березня, 2025

  • 0.6°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 2 березня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 0.6° Слабкий сніг

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Первомайську знайшли тіло одного з двох зниклих хлопчиків, пошуки тривають

У Первомайську знайшли тіло одного з двох зниклих хлопчиків, фото: Нацполіція МиколаївщиниУ Первомайську знайшли тіло одного з двох зниклих хлопчиків, фото: Нацполіція Миколаївщини

У Первомайську на Миколаївщині під час пошукової операції правоохоронці знайшли тіло 10-річного хлопчика у річці Синюха.

Пошуки його 6-річного брата тривають, повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

Нагадаємо, що хлопчики зникли 1 березня вони вийшли з дому та не повернулися. За попередньою інформацією, діти могли провалитися під лід. До пошукової операції залучені рятувальники, водолази, поліція та медики. Обстеження водойми триває як із води, так і з повітря за допомогою дронів, зазначили у ДСНС Миколаївщини.

У Первомайську знайшли тіло одного з двох зниклих хлопчиків, фото: Нацполіція МиколаївщиниУ Первомайську знайшли тіло одного з двох зниклих хлопчиків, фото: Нацполіція Миколаївщини
У Первомайську знайшли тіло одного з двох зниклих хлопчиків, фото: ДСНС МиколаївщиниУ Первомайську знайшли тіло одного з двох зниклих хлопчиків, фото: ДСНС Миколаївщини
У Первомайську знайшли тіло одного з двох зниклих хлопчиків, фото: Нацполіція МиколаївщиниУ Первомайську знайшли тіло одного з двох зниклих хлопчиків, фото: Нацполіція Миколаївщини

Нагадаємо, що в Одеській області під кригу провались троє підлітків. Перехожі викликали надзвичайників, проте врятувати дітей не вдалося. Водолази ДСНС дістали з води тіла загиблих.

Крім цього, на Херсонщині також троє дітей провалилися під лід. Пошукова операція тривала декілька днів. Згодом тіла трьох загиблих дітей знайшли та витягли з води.

Останні новини про: ДСНС

Російський дрон атакував будівлю в Херсоні — виникла пожежа
В Україні масштабні пожари: за добу вигоріло більше 200 га
На Миколаївщині піротехніки знешкодили дві російські міни
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відбувся обласний турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді

Даріна Мельничук
новини

Майже 1 тисяча учнів залишили школи Миколаєва з вересня

Даріна Мельничук
новини

Миколаєву на роботу офіцерів безпеки у школах та дитсадках необхідно понад ₴30 млн, — управління освіти

Аліса Мелік-Адамян
новини

Мораторій на трирічну обрізку дерев у Миколаєві: як голосували депутати

Юлія Бойченко
новини

Суд у справі Невінчанного допитає слідчих через розбіжності в матеріалах

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: ДСНС

На Миколаївщині піротехніки знешкодили дві російські міни
В Україні масштабні пожари: за добу вигоріло більше 200 га
Російський дрон атакував будівлю в Херсоні — виникла пожежа

Bloomberg: адміністрація Трампа очікує публічних вибачень від Зеленського, щоб налагодити відносини

2 години тому

Росіяни з дрона вдарили по маршрутці в Херсоні: є загиблий та поранені

Головне сьогодні