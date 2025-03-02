У Первомайську знайшли тіло одного з двох зниклих хлопчиків, пошуки тривають

У Первомайську знайшли тіло одного з двох зниклих хлопчиків, фото: Нацполіція Миколаївщини

У Первомайську на Миколаївщині під час пошукової операції правоохоронці знайшли тіло 10-річного хлопчика у річці Синюха.

Пошуки його 6-річного брата тривають, повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

Нагадаємо, що хлопчики зникли 1 березня вони вийшли з дому та не повернулися. За попередньою інформацією, діти могли провалитися під лід. До пошукової операції залучені рятувальники, водолази, поліція та медики. Обстеження водойми триває як із води, так і з повітря за допомогою дронів, зазначили у ДСНС Миколаївщини.

У Первомайську знайшли тіло одного з двох зниклих хлопчиків, фото: Нацполіція Миколаївщини У Первомайську знайшли тіло одного з двох зниклих хлопчиків, фото: ДСНС Миколаївщини У Первомайську знайшли тіло одного з двох зниклих хлопчиків, фото: Нацполіція Миколаївщини

Нагадаємо, що в Одеській області під кригу провались троє підлітків. Перехожі викликали надзвичайників, проте врятувати дітей не вдалося. Водолази ДСНС дістали з води тіла загиблих.

Крім цього, на Херсонщині також троє дітей провалилися під лід. Пошукова операція тривала декілька днів. Згодом тіла трьох загиблих дітей знайшли та витягли з води.