«Подивимось, як це буде виконуватись»: Зеленський прокоментував домовленості щодо безпечного судноплавства у Чорному морі

Володимир Зеленський. Скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський прокоментував домовленості щодо безпечного судноплавства у Чорному морі. Зокрема, за його словами, українська сторона передала США перелік об'єктів стратегічної інфраструктури, які не можна атакувати.

Таку заяву президент зробив на брифінгу, передає «Уніан».

«Ми домовились, що може бути тиша на морі та вільне судноплавство... Ми проговорили окремо з американською стороною і щодо інфраструктури. Мається на увазі, якщо це тиша на морі, то ми говоримо і про інфраструктуру. Подивимось, як це буде виконуватись», — сказав Володимир Зеленський.

Крім того, за його словами, Україна з США узгодила питання захисту цивільної інфраструктури.

Як відомо, США, Україна та Росія домовилися на переговорах у Саудівській Аравії забезпечити безпечне судноплавство і «виключити застосування сили» в Чорному морі. Про це йдеться у заявах про підсумки переговорів американської та української делегацій у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 25 березня, які опубліковані на сайті Білого дому.

У повідомленні Білого дому зазначається, що США також допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільгосппродукції та добрив.