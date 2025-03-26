Доба на Херсонщині: пошкоджені будинки та поранені люди

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Минулої доби російські війська обстріляли та завдали авіаударів по місту Херсон і низці населених пунктів області. Через атаки росіян поранення дістали три людини.

За даними Херсонської ОВА, під вогнем опинилися Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Садове, Придніпровське, Микільське, Токарівка, Новотягинка, Приозерне, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Велетенське, Томина Балка, Берегове, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Одрадокам’янка, Тягинка, Урожайне, Милове, Дудчани, Качкарівка, Львове, Ольгівка, Миколаївка, Новоолександрівка, Новорайськ, Костирка, Монастирське, Нововоронцовка, Осокорівка, Козацьке та Веселе.

Російські обстріли пошкодили соціальну інфраструктуру та житлові квартали. Зруйновані дві багатоповерхівки та дванадцять приватних будинків, пошкоджені газогін і кілька автомобілів.

Крім того, вночі українські сили протиповітряної оборони знищили над областю три дрони «Shahed-131/136».

Нагадаємо, що 24 березня росіяни також били по житлових районах та критичній інфраструктурі Херсонської області.