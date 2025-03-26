На Миколаївщині внаслідок пожежі загинула дитина, ще одна — у лікарні

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

За минулу добу на Миколаївщині сталося сім пожеж у приватному секторі. У селі Калачева Баштанського району внаслідок займання приватног будинку загинула дитина 2022 року народження.

Про це 26 березня повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що пожежа спалахнула у спальній кімнаті близько 02:39 ночі 26 березня. Рятувальники ліквідували вогонь о 04:53 на площі 40 квадрантих метрів. Постраждали жінка 1985 року народження та дитина 2014 року народження — їх госпіталізували.

Причину загоряння наразі встановлюють. На місці працювали рятувальники, поліція, медики та аварійні служби.

Крім цього, протягом доби пожежники гасили займання гаражів, господарських споруд, житлових будинків та автомобіля в різних районах області. У більшості випадків причини загорянь поки не встановлені.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області сталось 173 пожежі у житлових будинках протягом 2025 року.

56 пожеж спричинило коротке замкнення електромережі, ще 50 — порушення правил пожежної безпеки. Крім цього, під час використання газових приладів сталось чотири пожежі, а через необережне поводження з вогнем — 42.