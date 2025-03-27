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Рятувальники Одещини отримали робота для ліквідації пожеж у небезпечних зонах

Рятувальники Одещини отримали робот для гасіння пожеж, фото: ДСНСРятувальники Одещини отримали робот для гасіння пожеж, фото: ДСНС

Рятувальники Одещини отримали робот Magirus Wolf C1, який допомагатиме гасити пожежі в небезпечних зонах, недоступних для людей.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) в Одеської області. 

«Майбутнє настало — роботи серед нас. І ми цьому раді, так як цей сучасний робот може стати цінним помічником на місцях ліквідації небезпечних подій, саме там, де вогнеборці не можуть наблизитись до осередку пожеж — вони зможуть загасити полум’я з безпечної відстані», — повідомили у ДСНС.

Рятувальники Одещини отримали робот для гасіння пожеж, фото: ДСНСРятувальники Одещини отримали робот для гасіння пожеж, фото: ДСНС
Рятувальники Одещини отримали робот для гасіння пожеж, фото: ДСНСРятувальники Одещини отримали робот для гасіння пожеж, фото: ДСНС

Нагадаємо, за минулу добу на Миколаївщині виникло сім пожеж на приватних територіях. У селі Калачеве Баштанського району загорівся будинок, через що загинула маленька дитина 2022 року народження.

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