Рятувальники Одещини отримали робота для ліквідації пожеж у небезпечних зонах
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- Анна Гакман
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3:10, 27 березня, 2025
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Рятувальники Одещини отримали робот Magirus Wolf C1, який допомагатиме гасити пожежі в небезпечних зонах, недоступних для людей.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) в Одеської області.
«Майбутнє настало — роботи серед нас. І ми цьому раді, так як цей сучасний робот може стати цінним помічником на місцях ліквідації небезпечних подій, саме там, де вогнеборці не можуть наблизитись до осередку пожеж — вони зможуть загасити полум’я з безпечної відстані», — повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, за минулу добу на Миколаївщині виникло сім пожеж на приватних територіях. У селі Калачеве Баштанського району загорівся будинок, через що загинула маленька дитина 2022 року народження.
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