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Російська армія обстріляла Херсон: поранені троє мирних жителів

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини, архівне фото: Нацполіція

Сьогодні, 26 березня, російська армія обстріляла Херсон, внаслідок чого поранення отримали троє мирних жителів.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. 

«У Дніпровському районі внаслідок артилерійського обстрілу постраждали двоє людей, які перебували на вулиці. У 61-річного чоловіка — вибухова травма та уламкове поранення ноги. Нині він — у лікарні. 56-річна жінка дістала уламкове поранення плеча. Медики надали їй допомогу на місці. Від госпіталізації потерпіла відмовилась», — повідомляє пресслужба. 

Окрім того, ще один мешканець Херсона, 53-річний чоловік, постраждав від удару російського дрона. У нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкові поранення живота й ноги. Його доставили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли та завдали авіаударів по місту Херсон і низці населених пунктів області. Через атаки росіян поранення дістали три людини.

За даними Херсонської ОВА, під вогнем опинилися Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Садове, Придніпровське, Микільське, Токарівка, Новотягинка, Приозерне, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Велетенське, Томина Балка, Берегове, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Одрадокам’янка, Тягинка, Урожайне, Милове, Дудчани, Качкарівка, Львове, Ольгівка, Миколаївка, Новоолександрівка, Новорайськ, Костирка, Монастирське, Нововоронцовка, Осокорівка, Козацьке та Веселе.

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