Росія завдала удару по Харкову безпілотниками: пошкоджено житлові будинки

Росія завдала удару по Харкову безпілотниками, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та об'єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Рятувальники та медики працюють на місці подій. Усім постраждалим надається допомога. Триває ліквідація наслідків атаки. Росія не прагне миру, Росія продовжує терор проти України, завдаючи ударів по мирних містах. Маємо разом з партнерами досягти справедливого миру та покарання агресора», – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.