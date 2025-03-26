  • середа

    26 березня, 2025

  • 9.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 26 березня , 2025 середа

  • Миколаїв • 9.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія завдала удару по Харкову безпілотниками: пошкоджено житлові будинки

Росія завдала удару по Харкову безпілотниками, пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та об'єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Рятувальники та медики працюють на місці подій. Усім постраждалим надається допомога. Триває ліквідація наслідків атаки. Росія не прагне миру, Росія продовжує терор проти України, завдаючи ударів по мирних містах. Маємо разом з партнерами досягти справедливого миру та покарання агресора», – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні увечері, 26 березня, російська армія обстріляла Херсон, внаслідок чого поранення отримали троє мирних жителів.

Останні новини про: Війна в Україні

РФ щонайменше 8 разів атакувала енергооб'єкти України після 18 березня, — радник Зеленського
Рада ухвалила закон про залучення ветеранів до підготовки українців до нацспротиву
Російська армія обстріляла Херсон: поранені троє мирних жителів
Реклама

Читайте також:

новини

В облраді втратили запис засідання комісії, де погодили пільги на електроенергію для трьох громад Миколаївщини

Аліна Квітко
новини

Гранатуров: дітей з обласного Центру реабілітації в Миколаєві тимчасово евакуюють в інші регіони

Катерина Середа
новини

«Вона солдат і собі не належить»: Ладига знову пропустила судове засідання через військові навчання, але адвокат запевнив, що наступного разу вона з’явиться

Аліса Мелік-Адамян
новини

З 1 квітня у школах Миколаєва планують створити групи подовженого дня

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві ОСББ завдяки сонячним панелям вдвічі заощадило на електроенергії за місяць

Альона Коханчук

Останні новини про: Війна в Україні

Російська армія обстріляла Херсон: поранені троє мирних жителів
Рада ухвалила закон про залучення ветеранів до підготовки українців до нацспротиву
РФ щонайменше 8 разів атакувала енергооб'єкти України після 18 березня, — радник Зеленського

Горіли червонокнижні рослини: пожежа в заповіднику на Миколаївщині завдала збитків на ₴320 млн

Гранатуров: дітей з обласного Центру реабілітації в Миколаєві тимчасово евакуюють в інші регіони

3 години тому

Перш ніж ступити на землю: Як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей

Головне сьогодні