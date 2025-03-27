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Удар дронами по Дніпру: є постраждалі, зруйновані підприємства та десятки авто

Обстріл Дніпра 27 березня, фото: Сергій ЛисакОбстріл Дніпра 27 березня, фото: Сергій Лисак

У ніч проти 27 березня російські війська атакували Дніпро дронами-камікадзе, спричинивши масштабні руйнування та кілька пожеж.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок удару пошкоджені промислові підприємства, заклади освіти й культури та понад десять багатоповерхівок. Окрім цього, знищено або пошкоджено більше 60 легкових автомобілів і дві вантажівки.

За даними ДСНС, через атаку в місті спалахнуло кілька пожеж, які рятувальникам вдалося ліквідувати до ранку. Постраждали троє людей — 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Медики надали їм допомогу.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи, комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.

Обстріл Дніпра 27 березня, фото: Сергій ЛисакОбстріл Дніпра 27 березня, фото: Сергій Лисак
Обстріл Дніпра 27 березня, фото: Сергій ЛисакОбстріл Дніпра 27 березня, фото: Сергій Лисак
Обстріл Дніпра 27 березня, фото: Сергій ЛисакОбстріл Дніпра 27 березня, фото: Сергій Лисак
Обстріл Дніпра 27 березня, фото: Сергій ЛисакОбстріл Дніпра 27 березня, фото: Сергій Лисак
Обстріл Дніпра 27 березня, фото: ДСНСОбстріл Дніпра 27 березня, фото: ДСНС
Обстріл Дніпра 27 березня, фото: ДСНСОбстріл Дніпра 27 березня, фото: ДСНС
Обстріл Дніпра 27 березня, фото: ДСНСОбстріл Дніпра 27 березня, фото: ДСНС
Обстріл Дніпра 27 березня, фото: ДСНСОбстріл Дніпра 27 березня, фото: ДСНС
Обстріл Дніпра 27 березня, фото: ДСНСОбстріл Дніпра 27 березня, фото: ДСНС
Обстріл Дніпра 27 березня, фото: ДСНСОбстріл Дніпра 27 березня, фото: ДСНС
Обстріл Дніпра 27 березня, фото: ДСНСОбстріл Дніпра 27 березня, фото: ДСНС

Також 26 березня російські війська атакували FPV-дронами Миколаївську область. Через удар в одному із сіл було пошкоджено житловий будинок.

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