Суд взяв під варту військовослужбовця з Херсона, якого підозрюють у колабораціонізмі

Військовослужбовця з Херсона увʼязнили за підозрою у колабораціонізмі. Фото: Центральний суд Миколаєва

Центрального суд Миколаєва увʼязнив командира навчального взводу, який підозрюється у колабораційній діяльності.

За даними пресслужби суду, під час окупації Херсона, чоловік добровільно обійняв посаду молодшого інспектора групи надзору відділу безпеки у незаконно створеному правоохоронному органі «Північна виправна колонія № 90».

Як зазначили у Спеціалізованої прокуратурі у сфері оборони Південного регіону, підозрюваний наглядав за утриманими особами та забезпечував режим у незаконно створеному правоохоронному органі.

Пізніше, після звільнення окупованої території Херсонщини, чоловік приховав факт про службу на РФ, та мобілізувався до Збройних сил України на посаду командира навчального взводу центру підготовки військових частин та підрозділів.

Під час судового засідання підозрюваний заперечив клопотання щодо застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак суддя постановив застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту в Херсоні взяли під варту без права на заставу. Запобіжний захід 48-річному мешканцю Черкащини обрав Центральний районний суд Миколаєва.