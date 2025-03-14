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Суд взяв під варту чоловіка, якого підозрюють в підготовці теракту у Херсоні

Суддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty imagesСуддя приймає рішення. Ілюстративне фото: Getty images

Чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту в Херсоні взяли під варту без права на заставу. Запобіжний захід 48-річному мешканцю Черкащини обрав Центральний районний суд Миколаєва. 

За даними пресслужби суду, ймовірно, чоловік діяв у змові з особою, яка пообіцяла йому гроші за скоєння теракту. Він за вказівкою прибув до Херсона аби зібрати інформацію про потенційні об’єкти атаки. Зокрема, фотографував та знімав на відео будівлі Нацполіції, ТЦК та СП, а також міського суду. Пізніше він забрав саморобний вибуховий пристрій, дані про його місцезнаходження йому передав куратор.

Зазначається, що чоловік намагався залучити спільника, проте той відмовився. 

Підозрюваний облаштував приховану систему відеоспостереження, що мала забезпечити онлайн-моніторинг запланованого теракту. Пізніше він залишив вибухівку біля будівлі одного з ТЦК  у Херсоні, а через хвилину на телефон-детонатор надійшов виклик. Однак через технічний збій вибух не стався.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та не заперечував проти обраного запобіжного заходу.

Раніше у Миколаєві правоохоронці затримали 19-річну студентку, яку підозрюють у підготовці теракту біля будівлі Національної поліції.

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