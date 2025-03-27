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Росіяни шахедами пошкодили Потьомкінський палац у Дніпрі

Потьомкінський палац у Дніпрі. Фото: Facebook-сторінка/ Борис ФілатовПотьомкінський палац у Дніпрі. Фото: Facebook-сторінка/ Борис Філатов

У середу, 26 березня, під час дронової атаки росіяни пошкодили у Дніпрі Потьомкінський палац. Міська влада планує його відновити й надати йому ім’я українського гетьмана Петра Сагайдачного.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Він зазначив, Потьомкінський палац, який є історичною будівлею, знаходиться в центрі міста.

«Якими ж треба бути, щоб стріляти по самому центру міста, по щільній житловій забудові та в процесі розвалити історичну будівлю палацу великого князя Потьомкіна, який він будував для Катерини II? Будівля — символ імперської могутності», — зазначає Борис Філатова.

Потьомкінський палац у Дніпрі. Фото: Facebook-сторінка/ Борис ФілатовПотьомкінський палац у Дніпрі. Фото: Facebook-сторінка/ Борис Філатов

Як повідомляє культурний портал Експеримент, Потьомкінський палац у Дніпрі — одна з найстаріших архітектурних пам'яток міста, зведена наприкінці XVIII століття за наказом князя Григорія Потьомкіна. Споруда була побудована як резиденція генерал-губернатора Новоросійського намісництва і виконана у стилі класицизму. Палац став символом «імперської величі та культурного розвитку регіону». Сьогодні він функціонує як Палац студентів імені Юрія Гагаріна Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Нагадаємо, що станом на квітень 2024 року росіяни зруйнували або пошкодили 1 046 пам’яток культурної спадщини.

Також нагадаємо, що російська ракета зруйнувала історичну будівлю гімназії (ліцею) імені Миколи Аркаса. Яким буде процес відбудови навчального закладу та коли учні зможуть повернутися за парти — читайте у матеріалі «МикВісті».

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