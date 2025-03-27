РФ розповсюджує фейк про провокацію ЗСУ в Миколаєві для зриву угоди про припинення ударів по енергетиці, – ЦПД

Російська пропаганда вигадала фейк про нібито провокацію ЗСУ в Миколаєві, ілюстрація: Центр протидії дезінформації

Російські пропагандисти поширюють фейкову інформацію про нібито підготовку українськими військовими провокації в Миколаєві.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, мета таких дій — зірвати домовленості про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Пропагандисти стверджують, що в місті нібито діють спеціальні групи, які готують операцію, а також завозять значну кількість уламків російських дронів «Шахед» і вибухівку.

«Подібні повідомлення можуть свідчити про підготовку Росією провокації та ударів по місту. У такий спосіб ворог прагне перекласти на Україну відповідальність за недотримання ним зобов’язань про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі та ввести в оману міжнародних партнерів України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на переговорах у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, російська делегація заявила, що не обговорюватиме припинення атак на цивільні об’єкти в Україні.