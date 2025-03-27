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ОП: російська делегація відмовилася обговорювати припинення атак на цивільні об'єкти в Україні

Ігор Жовква, фото: Офіс Президента УкраїниІгор Жовква, фото: Офіс Президента України

На переговорах у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, російська делегація заявила, що не обговорюватиме припинення атак на цивільні об’єкти в Україні.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, Україна наполягала на зупиненні обстрілів шкіл, лікарень, житлових будинків і дитсадків, однак російські представники заявили, що «не мають мандату» на такі переговори.

Крім того, під час обговорення захисту енергетичної інфраструктури Росія опублікувала власний список об’єктів, який значно відрізняється від українського.

— А щодо енергетичної інфраструктури, вони вивісили 25 березня свій список, своє розуміння об'єктів, яке є набагато меншим і вужчим, аніж наше. Американська сторона не погоджувала цей список, тому що, знову ж таки, як і заява про нібито якісь умови перемир'я на Чорному морі, вона вийшла лише російською мовою, — заявив Ігор Жовква.

Слід нагадати, що США, Україна та Росія домовилися на переговорах у Саудівській Аравії забезпечити безпечне судноплавство і «виключити застосування сили» в Чорному морі.

Крім того, Росія під час переговорів із США в Саудівській Аравії вимагала повного контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями.

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