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Україна сформує список об’єктів, які мають бути захищені від атак РФ, — Зеленський

Володимир Зеленський. Скриншот з відеоВолодимир Зеленський. Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що замало одного наказу президента Росії не бити по енергетиці замало. Україна підготує список енергетичних, інфраструктурних та цивільних об’єктів, по яких Росія має припинити завдавати ударів.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Гельсінкі.

За словами Володимира Зеленського після запевнень Володимира Путіна, що Росія не битиме по енергетиці України, російські війська запустили по нашій країні 145 ударних дронів, 4 ракети С-300, 2 балістичні ракети «Іскандер». Удари були по залізничній інфраструктурі, по підприємствах аграрної продукції, будинки тощо.

Президент України додав, якщо будуть певні домовленості щодо припинення вогню, то Україна підготує список об’єктів. І якщо, за словами Володимира Зеленського, Росія перестане атакувати ці об’єкти, то і Україна також не буде бити по енергетичній сфері РФ. Також за його словами, «суб'єктом контролю» цих домовленостей має стати США.

«Якщо у нас буде така домовленість, буде список об’єктів. Він у нас є — список цивільних, енергетичних, інфраструктурних об’єктів. Цей список ми також обов’язково підготуємо і дамо нашим партнерам, і якщо рускі не будуть бити по наших об’єктах, то ми не будемо бити по їхніх об’єктах», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський очікує, що під час переговорів з Росією будуть підніматися питання територій, однак Україна не піде на визнання окупованих земель російськими.

Також Володимир Зеленський заявив, що у середу, 19 березня, матиме телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

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