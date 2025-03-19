  • середа

    19 березня, 2025

  • 6.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 19 березня , 2025 середа

  • Миколаїв • 6.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський заявив, що сьогодні поговорить з Трампом

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, фото: Getty Images/EPA/Bloomberg/Jim Lo ScalzoПрезидент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, фото: Getty Images/EPA/Bloomberg/Jim Lo Scalzo

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у середу, 19 березня, матиме телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він сказав  час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

«Сьогодні в мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні будемо обговорювати з ним деталі наступних кроків», — заявив Володимир Зеленський.

Також президент України пригадав перемовини американських і українських дипломатів у Джидді й назвав їх «дійсно дуже хорошою зустріччю наших команд»

«Я вважаю, що все правильно йшло, якби не Росія, яка завжди незадоволена, коли щось іде правильно. Ми з ним проговоримо деталі наступних кроків і я думаю, що я почую від нього деталі розмови з Путіним», — додав він.

Що відомо про телефонну розмову Трампа з Путіним?

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін у вівторок, 18 березня провели телефону розмову і обговорили припинення війни в Україні.

Телефонна розмова тривала 1,5 години. Під час неї президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про тимчасову відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів та віддав відповідну команду військовим.

Також стало відомо, що мирні переговори почнуться з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як повідомили у Білому домі, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.

Останні новини про: Війна в Україні

У Саудівській Аравії відбудуться переговори щодо 30-денного перемир’я в Україні
«Після переговорів з Трампом», — Росія заявила, що сама збила власні дрони, які летіли на Миколаївщину
У Херсоні через російський обстріл пошкоджено інфраструктуру: можливі перебої з водою
Реклама

Читайте також:

новини

Ексголову суду в Південноукраїнську Савіна знову оштрафували — на цей раз він заплатить ₴17 тис. за водіння у пʼяному стані

Аліса Мелік-Адамян
новини

З бюджету Миколаєва направили ₴233 млн на ремонт доріг і дощової каналізації в 2024 році

Аліна Квітко
новини

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

Анна Гакман
новини

«Судноплавству бути на Херсонщині», — Прокудін розповів про співпрацю з міжнародними партнерами

Світлана Іванченко
новини

У 2024 році з бюджету Миколаївщини виділили майже ₴5 млн на підтримку бізнесу

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

У Херсоні через російський обстріл пошкоджено інфраструктуру: можливі перебої з водою
«Після переговорів з Трампом», — Росія заявила, що сама збила власні дрони, які летіли на Миколаївщину
У Саудівській Аравії відбудуться переговори щодо 30-денного перемир’я в Україні

Україна сформує список об’єктів, які мають бути захищені від атак РФ, —Зеленський

4 години тому

У 2025 році на Миколаївщині сталось понад 170 пожеж у житлових будинках

Даріна Мельничук

Головне сьогодні