Зеленський заявив, що сьогодні поговорить з Трампом

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому, фото: Getty Images/EPA/Bloomberg/Jim Lo Scalzo

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у середу, 19 березня, матиме телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він сказав час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

«Сьогодні в мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні будемо обговорювати з ним деталі наступних кроків», — заявив Володимир Зеленський.

Також президент України пригадав перемовини американських і українських дипломатів у Джидді й назвав їх «дійсно дуже хорошою зустріччю наших команд»

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«Я вважаю, що все правильно йшло, якби не Росія, яка завжди незадоволена, коли щось іде правильно. Ми з ним проговоримо деталі наступних кроків і я думаю, що я почую від нього деталі розмови з Путіним», — додав він.

Що відомо про телефонну розмову Трампа з Путіним?

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін у вівторок, 18 березня провели телефону розмову і обговорили припинення війни в Україні.

Телефонна розмова тривала 1,5 години. Під час неї президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про тимчасову відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів та віддав відповідну команду військовим.

Також стало відомо, що мирні переговори почнуться з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як повідомили у Білому домі, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.