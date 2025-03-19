Росіяни зранку двічі вдарили дронами по енергосистемі Укрзалізниці
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- Альона Коханчук
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9:37, 19 березня, 2025
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Під ранок 19 березня російські військові атакували безпілотниками енергетичну систему залізниці у Дніпропетровській області вранці. Одна із ділянок знеструмлена, але рух поїздів продовжується за графіком
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Зазначається, що час ліквідації наслідків росіяни завдали повторного удару.
«Для гасіння пожежі на об’єкті віддано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці. Працюємо над відновленням. На щастя без постраждалих», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 19 березня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі в кількох регіонах України.
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