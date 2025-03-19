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Росіяни зранку двічі вдарили дронами по енергосистемі Укрзалізниці

Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»

Під ранок 19 березня російські військові атакували безпілотниками енергетичну систему залізниці у Дніпропетровській області вранці. Одна із ділянок знеструмлена, але рух поїздів продовжується за графіком

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Зазначається, що час ліквідації наслідків росіяни завдали повторного удару.

«Для гасіння пожежі на об’єкті віддано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці. Працюємо над відновленням. На щастя без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 19 березня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі в кількох регіонах України.

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