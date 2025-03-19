Для нас «червоні лінії» — визнання українських тимчасово окупованих територій російськими, — Зеленський

Володимир Зеленський та Александр Стубб. Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський очікує, що під час переговорів з Росією будуть підніматися питання територій, однак Україна не піде на визнання окупованих земель російськими.

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Гельсінкі.

Володимир Зеленський зазначив, що перший крок все одно — безумовне припинення вогню (ceasefire). За його словами, це спочатку тиша в небі, тиша на морі, «але все одно дійде до тиші на всьому фронту», додав він.

«І тоді вже будемо переходити до інших питань, серед яких я впевнений, будуть підійматися територіальні питання», — сказав Володимир Зеленський.

Однак він наголосив, що Україна не визнає тимчасово окуповані території російськими.

«Для нас червоні лінії — є визнання українських тимчасово окупованих територій російськими. Ми на це не підемо», — сказав президент.

Нагадаємо, що у неділю, 23 березня в Джидді, що в Саудівській Аравії, відбудуться переговори щодо запропонованого 30-денного перемир’я в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що Київ не погодиться на жодні російські ультиматуми.