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Росіяни вдарили по об'єктах «Нафтогазу»: постраждав мережі газовидобутку

Газові мережі Фото: НафтогазГазові мережі Фото: Нафтогаз

Російські війська обстріляв обʼєкти групи «Нафтогаз». У компанії зазначили, що це вже 18 комбінована атака на інфраструктуру від початку повномасштабної війни.

Як вказують в «Нафтогазі», постраждалих немає, однак пошкоджено газовидобувні потужності.

«Черговий обстріл – це не просто атака на нашу інфраструктуру, а спроба підірвати енергетичну стабільність країни. Наші фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та оцінкою пошкоджень. Відновлення розпочнеться негайно, щоб гарантувати безперебійне газопостачання. Дякую команді Нафтогазу та всім енергетикам, які щодня доводять, що українська енергосистема здатна вистояти попри будь-які виклики», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у середу, 26 березня, Європейський банк реконструкції та розвитку затвердив позику для НАК «Нафтогаз України» на суму до 270 мільйонів євро для закупівлі газу на два наступні опалювальні сезони в Україні.

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