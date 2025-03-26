  • середа

    26 березня, 2025

  • 13.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 26 березня , 2025 середа

  • Миколаїв • 13.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

ЄБРР затвердив €270 млн позики для закупівлі газу на два опалювальні сезони в Україні

Одна із котелень у Миколаєві. Архівне фото Одна із котелень у Миколаєві. Архівне фото "МикВісті".

У середу, 26 березня, Європейський банк реконструкції та розвитку затвердив позику для НАК «Нафтогаз України» на суму до 270 мільйонів євро для закупівлі газу на два наступні опалювальні сезони в Україні.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні ЄБРР затвердив позику для НАК «Нафтогаз» на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до 270 млн євро. Додатково через ЄБРР буде направлено ще близько 140 млн євро грантів від уряду Норвегії», — ідеться у повідомленні.

Він зазначив, що цей ресурс допоможе Україні накопичити запаси газу в ПСГ для проходження наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, що у Миколаєві з 24 березня завершили опалювальний сезон будинків. Однак тепло поки що подаватимуть у садочки, лікарні, пологові будинки, амбулаторії.

Останні новини про: Опалювальний сезон

У будинках миколаївців завершився опалювальний сезон: лікарні і дитсадки поки з теплом
В Одесі завершать опалювальний сезон 1 квітня
Потеплішало: на Одещині завершують опалювальний сезон
Реклама

Читайте також:

новини

«Вона солдат і собі не належить»: Ладига знову пропустила судове засідання через військові навчання, але адвокат запевнив, що наступного разу вона з’явиться

Аліса Мелік-Адамян
новини

З 1 квітня у школах Миколаєва планують створити групи подовженого дня

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві ОСББ завдяки сонячним панелям вдвічі заощадило на електроенергії за місяць

Альона Коханчук
новини

«Породжує корупційні ризики», — в антикордепартаменту хочуть забрати контроль благоустрою Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві медикам погасили заборгованість із зарплати

Аліна Квітко

Останні новини про: Опалювальний сезон

Потеплішало: на Одещині завершують опалювальний сезон
В Одесі завершать опалювальний сезон 1 квітня
У будинках миколаївців завершився опалювальний сезон: лікарні і дитсадки поки з теплом

Що змінилося за 3 тижні після скандалу у Будинку дитини в Миколаєві: дітей вивезли, обласні депутати проігнорували проблему

Миколаївщина потрапила до списку регіонів, які отримають фінансування на відновлення водопостачання

5 годин тому

У Миколаєві ОСББ завдяки сонячним панелям вдвічі заощадило на електроенергії за місяць

Альона Коханчук

Головне сьогодні