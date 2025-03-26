ЄБРР затвердив €270 млн позики для закупівлі газу на два опалювальні сезони в Україні

Одна із котелень у Миколаєві. Архівне фото "МикВісті".

У середу, 26 березня, Європейський банк реконструкції та розвитку затвердив позику для НАК «Нафтогаз України» на суму до 270 мільйонів євро для закупівлі газу на два наступні опалювальні сезони в Україні.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні ЄБРР затвердив позику для НАК «Нафтогаз» на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до 270 млн євро. Додатково через ЄБРР буде направлено ще близько 140 млн євро грантів від уряду Норвегії», — ідеться у повідомленні.

Він зазначив, що цей ресурс допоможе Україні накопичити запаси газу в ПСГ для проходження наступного опалювального сезону.

Нагадаємо, що у Миколаєві з 24 березня завершили опалювальний сезон будинків. Однак тепло поки що подаватимуть у садочки, лікарні, пологові будинки, амбулаторії.