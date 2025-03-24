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У будинках миколаївців завершився опалювальний сезон: лікарні і дитсадки поки з теплом

Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»Вулиця в Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві відсьогодні, 24 березня, завершили опалювальний сезон будинків. Однак тепло поки що подаватимуть у садочки, лікарні, пологові будинки, амбулаторії.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Рішення завершити подачу тепла в домівки миколаївців ухвалили на позачерговому засіданні виконавчого комітету.

«Вважаю, що ми гідно впоралися з цим періодом. Щиро дякую тепловикам і всім працівникам ЖКГ за вашу працю. Ви робите все можливе і неможливе», — зауважив мер міста Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що опалювальний сезон 2024-2025 років стартував  1 листопада.

Нагадаємо, попри потепління, у Миколаєві опалювальний сезон ще тривав. Однак з метою економії коштів, у денний час тепло для побутових споживачів поступово призупиняли.

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