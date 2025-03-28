  • пʼятниця

    28 березня, 2025

  • 17.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 28 березня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 17.1° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Харкові поліція витратила майже ₴15 тис. на послуги онлайн-порностудії, аби задокументувати роботу вебкам-моделей

Шеврон поліцейського. Ілюстративне фото: НацполіціяШеврон поліцейського. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Харкові з червня 2023-го по жовтень 2024 року працювала онлайн-порностудія. Правоохоронці витратили майже 15 тисяч гривень, щоб задокументувати роботу вебкам-моделей.

Як зазначається у тексті підозри на сайті Офісу генерального прокурора, студію організувала жителька Києва разом із чоловіком та двома знайомими харків'янками. Одна з них відповідала за підбір моделей і контроль роботи, інша — за фінансові питання. Чоловік займався технічним забезпеченням, зокрема купівлею комп’ютерної техніки.

Згідно з текстом підозри, в онлайн-студії працювали сім жінок різного віку, які за гроші на камеру оголювалися, демонстрували статеві органи.

Зазначається, що впродовж квітня 2024 року правоохоронці зробили сім закупок аби задокументувати діяльність порностудії. На це вони витратили  понад 14,9 тисяч гривень.

Зокрема:

  • 12 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком «Rachel Blush1» — 2509 гривень 56 копійок (що дорівнює 750 токенів);
  • 16 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком «Britneylugg» — 2499 гривень 60 копійок (що дорівнює 750 токенів);
  • 18 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком «SandraStoun» — 1991 гривня 63 копійок (що дорівнює 550 токенів);
  • 19 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком «Monaparissi» — 1999 гривень 60 копійок (що дорівнює 550 токенів);
  • 19 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком «Karolina Ester» — 1991 гривня 63 копійок (що дорівнює 550 токенів);
  • 21 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком «Hloyamurr» — 1999 гривень 60 копійок (що дорівнює 550 токенів);
  • 29 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком «Sabina Allford» — 1991 гривня 63 копійок (що дорівнює 550 токенів).

Діяльність «порнобізнесу» припинили 10 жовтня 2024 року під час обшуків поліції. Двом жінкам, організаторці та моделі, оголосили підозри. Санкція статті передбачає від трьох до семи років тюрми.

Нагадаємо, у рамках «слідчого експерименту» четверо поліцейських скористалися послугами секс-працівниць для того, щоб викрити бордель у Києві. Один з них тричі заплатив за таку послугу. 

Останні новини про: Підозра

У Херсоні затримали підозрюваного у підготовці вибуху біля ТЦК
УП: екс-депутат Комарницький втік за кордон, використавши авто для перевезення загиблих військових
На Миколаївщині судитимуть прикордонника: погодив виплати військовим, які не виконували бойові завдання
Реклама

Читайте також:

новини

Декларація головного озеленювача Миколаєва: заробляє ₴90 тис., назбирав за рік $12 тис., але живе на вулиці

Катерина Середа
новини

У Миколаєві вшанували пам'ять визволителів міста від німецько-фашистських загарбників

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві вакцинація проти грипу зменшилася порівняно з 2024 роком, — Шамрай

Даріна Мельничук
новини

Директор ТЕЦ задекларував, що живе в окупованому Маріуполі і заробляє близько ₴195 тис. на місяць у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Депутати міськради підтримали намір купити історичну будівлю Трамвайної підстанції, хоча раніше Фалько наполягав: «більшість проти, нема про що говорити»

Аліна Квітко

Останні новини про: Підозра

На Миколаївщині судитимуть прикордонника: погодив виплати військовим, які не виконували бойові завдання
УП: екс-депутат Комарницький втік за кордон, використавши авто для перевезення загиблих військових
У Херсоні затримали підозрюваного у підготовці вибуху біля ТЦК

У Миколаєві вшанували пам'ять визволителів міста від німецько-фашистських загарбників

Декларація головного озеленювача Миколаєва: заробляє ₴90 тис., назбирав за рік $12 тис., але живе на вулиці

1 година тому

Директор ТЕЦ задекларував, що живе в окупованому Маріуполі і заробляє близько ₴195 тис. на місяць у Миколаєві

Юлія Бойченко

Головне сьогодні