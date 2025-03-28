У Харкові поліція витратила майже ₴15 тис. на послуги онлайн-порностудії, аби задокументувати роботу вебкам-моделей

Шеврон поліцейського. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Харкові з червня 2023-го по жовтень 2024 року працювала онлайн-порностудія. Правоохоронці витратили майже 15 тисяч гривень, щоб задокументувати роботу вебкам-моделей.

Як зазначається у тексті підозри на сайті Офісу генерального прокурора, студію організувала жителька Києва разом із чоловіком та двома знайомими харків'янками. Одна з них відповідала за підбір моделей і контроль роботи, інша — за фінансові питання. Чоловік займався технічним забезпеченням, зокрема купівлею комп’ютерної техніки.

Згідно з текстом підозри, в онлайн-студії працювали сім жінок різного віку, які за гроші на камеру оголювалися, демонстрували статеві органи.

Зазначається, що впродовж квітня 2024 року правоохоронці зробили сім закупок аби задокументувати діяльність порностудії. На це вони витратили понад 14,9 тисяч гривень.

Зокрема:

12 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком «Rachel Blush1» — 2509 гривень 56 копійок (що дорівнює 750 токенів);

16 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком «Britneylugg» — 2499 гривень 60 копійок (що дорівнює 750 токенів);

18 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком «SandraStoun» — 1991 гривня 63 копійок (що дорівнює 550 токенів);

19 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком «Monaparissi» — 1999 гривень 60 копійок (що дорівнює 550 токенів);

19 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком «Karolina Ester» — 1991 гривня 63 копійок (що дорівнює 550 токенів);

21 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком «Hloyamurr» — 1999 гривень 60 копійок (що дорівнює 550 токенів);

29 квітня 2024 року — вебкам-модель під ніком «Sabina Allford» — 1991 гривня 63 копійок (що дорівнює 550 токенів).

Діяльність «порнобізнесу» припинили 10 жовтня 2024 року під час обшуків поліції. Двом жінкам, організаторці та моделі, оголосили підозри. Санкція статті передбачає від трьох до семи років тюрми.

Нагадаємо, у рамках «слідчого експерименту» четверо поліцейських скористалися послугами секс-працівниць для того, щоб викрити бордель у Києві. Один з них тричі заплатив за таку послугу.